2020-06-19T23:30:59+03:00
Общество

20 июня в Туле будет жаркой, туманной и дождливой

Днем температура воздуха достигнет +30 градусов, а вечером пойдет дождь
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 20 июня, туляков порадует жаркая, но дождливая погода. При этом возможно появление тумана и гроз. Днём столбик термометра покажет +28…+30 градусов, а вечером температура продержится, примерно, в тех же пределах +21... +27 градусов. Однако, вечером прогнозируется небольшой дождь, который продлится до утра следующего дня.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 1,9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм.рт.ст.

Завтра же, 21 июня, Тулу накроет пасмурное небо, а температура воздуха понизится на несколько градусов. Так, к вечеру температура воздуха достигнет отметки +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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