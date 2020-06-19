В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: организована прокурорская проверка
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 июня на 330 км трассы М-4 "Дон" столкнулись два микроавтобус и грузовик. ДТП произошло около 15:05.
По предварительным данным, водитель «Ивеко», следовавший по маршруту «Ефремов-Новомосковск», столкнулся в попутном направлении с двигавшимся впереди грузовиком.
Прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров в ООО «Автоколонна № 1135».
ИСТОЧНИК KP.RU