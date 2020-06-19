2020-06-19T17:18:21+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД поймали 60 туляков за небезопасную перевозку детей

На всех нарушителей были составлены административные протоколы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции провели специальный рейд «Детское кресло». С проверкой инспекторы расположились рядом с некоторыми дошкольными образовательными учреждениями в Туле, где и ловили нарушителей.

Так полицейским удалось 60 водителей, которые нарушили установленные правила по перевозке несовершеннолетних детей. Все, кто попался инспекторам ГАИ, получили административные штрафы.

Сотрудники ГИБДД напоминают тулякам о том, что перевозка детей от 7 до 11 лет(включительно) должна осуществляться с использованием специальных автомобильных кресел и удерживающих устройств. Перевозка же детей младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла - запрещена. Штраф за нарушение правил составит 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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