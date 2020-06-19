2020-06-19T17:02:35+03:00
Спорт

Арбитр матча тульского "Арсенал" со столичным "Спартаком" заболел коронавирусом

Ассистент судей Максим Гаврилин получил положительный результат теста на COVID-19
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Арбитр матча тульского "Арсенал" со столичным "Спартаком" заболел коронавирусомАрбитр матча тульского "Арсенал" со столичным "Спартаком" заболел коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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Как стало известно на дня, один из арбитров, который должен был вести матч «Арсенал»-»Спартак» 20 июня подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно после прохождения обязательного тестирования арбитров и ассистентов судей в рамках РФС.

Положительный результат на коронавирус оказался у ассистента судей Максима Гаврилина. Именно он должен был комментировать игру «арсенальцев» и столичного клуба. Однако, после такого поворота событий, его работа на поле невозможна, о чем сообщает «Центр 71».

У остальных арбитров тесты на COVID-19 оказались отрицательными. На встрече «Арсенала» и «Спартака» будут работать Турбин, Гаврилин, Игоря Демешко и резервный рефери Алексей Амелин.

Напомним, что начало матча состоится 20 июня в 16:30. Запуск болельщиков — в 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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