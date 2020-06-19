В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: сотрудники ГИБДД устанавливают механизм столкновения
Выясняются точное количество пострадавших и их личности
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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19 июня произошло ДТП на 304 км дороги «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса «Ивеко», следовавшего по маршруту «Ефремов-Новомосковск», столкнулся в попутном направлении с двигавшимся впереди грузовиком.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают механизм столкновения, определяют точное количество пострадавших и их личности.
Предположительно, полученные пострадавшими травмы не угрожают жизни. На указанном участке трассы организуют дорожное движение.
ИСТОЧНИК KP.RU