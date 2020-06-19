20 июня в Тульской области объявлено метеопредупреждение

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:52:40+03:00

Гроза, туман и сильный ветер придут на территорию региона

Изменить размер текста: A A

Завтра, 20 июня, по в регионе будет заметное ухудшение погодных условий. Так, по прогнозам гидрометеоцентра, утром местами возможен туман с видимостью 500-800 м, а днём - местами гроза с порывами ветра 12-17 м/с.

Тульские спасатели советуют всем жителям придерживаться простых правил личной безопасности в период неблагоприятный погодных условиях.

Во время тумана каждому водителю необходимо:

- обратить внимание на техническое состояние автомобиля - габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары, которые помогут стать заметнее для других участников дорожного движения;

- при движении по загородным дорогам не прижиматься к обочине, так как тамтам могут находиться как пешеходы, так и другие автомобили;

- быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам;

- в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

- двигаясь по трассе, максимально близко прижаться к правому её краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включить аварийную световую сигнализацию.

При грозе жителям региона рекомендуют:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU