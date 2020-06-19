Жара и дождь придут в Тульскую область на выходные дни

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:46:28+03:00

20 и 21 июня в Туле будут жаркими, туманными и дождливыми

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В грядущие выходные дни, 20 и 21 июня, в Тульскую область придёт жаркая, но пасмурная и дождливая погода. Однако, погода в регионе имеет неожиданный характер и все предполагаемые прогнозы могут и резко измениться. Однако, как показывает предварительный прогноз, выходные зародят осадки в виде дождя, который будет лить всю следующую неделю ежедневно.

В субботу, 20 июня, днём термометр покажет отметку +28...+30 градусов, а вечером температура воздуха будет в промежутке +22 ...+27 градусов. В течение всего дня будут идти небольшие дожди, а также возможно возникновение тумана.

В воскресенье, 21 июня, днём температура воздуха будет в промежутке +21...+23 градуса, а вечером заметно упадёт до +16...+23 градусов. Утром в воскресенье ожидается небольшой дождь, который к обеду уже должен будет закончиться.

ИСТОЧНИК KP.RU