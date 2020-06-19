2020-06-19T16:46:28+03:00
Общество

Жара и дождь придут в Тульскую область на выходные дни

20 и 21 июня в Туле будут жаркими, туманными и дождливыми
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Жара и дождь придут в Тульскую область на выходные дниЖара и дождь придут в Тульскую область на выходные дниФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В грядущие выходные дни, 20 и 21 июня, в Тульскую область придёт жаркая, но пасмурная и дождливая погода. Однако, погода в регионе имеет неожиданный характер и все предполагаемые прогнозы могут и резко измениться. Однако, как показывает предварительный прогноз, выходные зародят осадки в виде дождя, который будет лить всю следующую неделю ежедневно.

В субботу, 20 июня, днём термометр покажет отметку +28...+30 градусов, а вечером температура воздуха будет в промежутке +22 ...+27 градусов. В течение всего дня будут идти небольшие дожди, а также возможно возникновение тумана.

В воскресенье, 21 июня, днём температура воздуха будет в промежутке +21...+23 градуса, а вечером заметно упадёт до +16...+23 градусов. Утром в воскресенье ожидается небольшой дождь, который к обеду уже должен будет закончиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арбитр матча тульского "Арсенал" со столичным "Спартаком" заболел коронавирусом
20 июня в Тульской области объявлено метеопредупреждение
Жара и дождь придут в Тульскую область на выходные дни
В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: организована прокурорская проверка
В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: сотрудники ГИБДД устанавливают механизм столкновения
На трассе в Тульской области столкнулись "Ивеко" и "Рено": есть пострадавшие
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Свыше шести миллионов рублей заплатят туляки за нарушения "коронавирусных" ограничений
В Тульской области бесправный подросток на мопеде сбил шестилетнего ребенка
В Тульской области водитель "ГАЗа" сбил 11-летнего пешехода
В Тульской детской областной больнице появилось отделение кардиологии и ревматологии
Четверо тульских хулиганов сядут в тюрьму за стрельбище на парковке в центре города
В Тульской области установят мемориальную доску первому главе Суворовского райсуда
В Туле на 90 суток закрыли кафе "Круг" на улице Ф.Энгельса
В Туле неизвестный обстрелял около 20 автомобилей на улице Хворостухина
19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождями
В Тульской области жители Донского останутся на время без электричества
В Туле на улице Фридриха Энгельса прекратилось транспортное движение
19 июня многие жители Тулы останутся без электричества
Центральный парк проверили на готовность пляжа к купальному сезону
В Туле продолжают капитально ремонтировать ул.Фридриха Энгельса
Тульский девятиклассник сдал контрольное тестирование в стенах СИЗО
19 июня некоторые жители Тулы останутся без холодной воды
20 июня в Туле ограничат продажу алкоголя
Двое туляков устроили в гараже цех по производству паленого алкоголя
В Тульской области утонул в пруду 18-летний молодой человек
Опубликованы правила посещения туристами Тульской области
У судьи назначенного на матч тульского "Арсенала" нашли коронавирус