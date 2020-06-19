Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:55:24+03:00

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона

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19 июня стало известно о 90 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2259

Донской - 143

Алексинский район - 295

Арсеньевский район - 16

Белевский район - 62

Богородицкий район - 278

Веневский район - 169

Воловский район - 85

Дубенский район - 14

Ефремовский район - 338

Заокский район - 124

Каменский район - 26

Кимовский район - 118

Киреевский район - 330

Куркинский район - 34

р.п. Новогуровский - 20

Новомосковский район - 389

Одоевский район - 27

Плавский район - 86

Суворовский район - 34

Тепло-Огаревский район - 91

Узловский район - 257

Чернский район - 62

Щекинский район - 413

Ясногорский район - 132

ИСТОЧНИК KP.RU