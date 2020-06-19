Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
19 июня стало известно о 90 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2259
Донской - 143
Алексинский район - 295
Арсеньевский район - 16
Белевский район - 62
Богородицкий район - 278
Веневский район - 169
Воловский район - 85
Дубенский район - 14
Ефремовский район - 338
Заокский район - 124
Каменский район - 26
Кимовский район - 118
Киреевский район - 330
Куркинский район - 34
р.п. Новогуровский - 20
Новомосковский район - 389
Одоевский район - 27
Плавский район - 86
Суворовский район - 34
Тепло-Огаревский район - 91
Узловский район - 257
Чернский район - 62
Щекинский район - 413
Ясногорский район - 132
ИСТОЧНИК KP.RU