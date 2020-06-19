Свыше шести миллионов рублей заплатят туляки за нарушения "коронавирусных" ограничений

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:58:25+03:00

Почти 2000 человек было наказано за нарушение "коронавирусных" правил

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С 1 апреля по 17 июня в тульские суды поступило 32236 административных дела по поводу нарушений «коронавирусных» ограничений. На данный момент рассмотрено 1946 дел, а признаны виновными 1910 человек.

Так, из общего количества дел 1819 относятся к нарушению «масочного режима» и режима обязательной самоизоляции. Некоторые из них относятся к предпринимателям. По 35 делам производство было прекращено. Так, по решению суда 1895 человек получили штрафы, а 15 – предупреждение. Помимо этого, в Туле была остановлена деятельность местного общепита.

За совершенные нарушения тулякам выписали штрафы на общую сумму 6 597 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU