Свыше шести миллионов рублей заплатят туляки за нарушения "коронавирусных" ограничений
С 1 апреля по 17 июня в тульские суды поступило 32236 административных дела по поводу нарушений «коронавирусных» ограничений. На данный момент рассмотрено 1946 дел, а признаны виновными 1910 человек.
Так, из общего количества дел 1819 относятся к нарушению «масочного режима» и режима обязательной самоизоляции. Некоторые из них относятся к предпринимателям. По 35 делам производство было прекращено. Так, по решению суда 1895 человек получили штрафы, а 15 – предупреждение. Помимо этого, в Туле была остановлена деятельность местного общепита.
За совершенные нарушения тулякам выписали штрафы на общую сумму 6 597 900 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU