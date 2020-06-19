В Тульской области бесправный подросток на мопеде сбил шестилетнего ребенка
Ребенок выходил из подъезда в сопровождении отца
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Вчера, 18 июня, в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП, в котором поучаствовали несовершеннолетний бесправный мопедист и еще более юный пешеход.
18 июня в 14-30 в пос. Мичуринский, Тепло-Огаревского района, 17-летний юноша, не имея прав на управление транспортом, сел за руль мопеда «Alpina». Во время движение он сбил 6-летнего мальчика, который в тот момент выходил из подъезда своего дома в сопровождении отца.
В результате ДТП маленький пешеход получил различные травмы. Однако, после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU