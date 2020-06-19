2020-06-19T12:25:53+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель "ГАЗа" сбил 11-летнего пешехода

Мальчик получил различные травмы не опасные для жизни
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Вчера, 18 июня, в Донском произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль «ГАЗ» и несовершеннолетний пешеход.

Так в 10:20 на ул. Терпигорева в мкр. Центральный, который находится в Донском 53-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 11-летнего пешехода. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП непослушный юный пешеход получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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