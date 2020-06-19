В Тульской области водитель "ГАЗа" сбил 11-летнего пешехода
Мальчик получил различные травмы не опасные для жизни
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Вчера, 18 июня, в Донском произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль «ГАЗ» и несовершеннолетний пешеход.
Так в 10:20 на ул. Терпигорева в мкр. Центральный, который находится в Донском 53-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 11-летнего пешехода. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП непослушный юный пешеход получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU