В Тульской области водитель "ГАЗа" сбил 11-летнего пешехода

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:25:53+03:00

Мальчик получил различные травмы не опасные для жизни

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Вчера, 18 июня, в Донском произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль «ГАЗ» и несовершеннолетний пешеход.

Так в 10:20 на ул. Терпигорева в мкр. Центральный, который находится в Донском 53-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 11-летнего пешехода. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП непослушный юный пешеход получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU