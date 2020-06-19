2020-06-19T12:18:13+03:00
Общество

В Тульской детской областной больнице появилось отделение кардиологии и ревматологии

Сейчас на стационаре находятся 18 детей от 4 месяцев до 17 лет
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской детской областной больнице появилось отделение кардиологии и ревматологииВ Тульской детской областной больнице появилось отделение кардиологии и ревматологииФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской детской областной больнице открылся стационар, где будут проходить лечение дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов. Сейчас в отделении лежат 18 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

На диспансерном учёте в регионе состоит свыше 1500 детей с врождёнными пороками сердца, из которых около 100 – ежегодно оперируются в федеральных клиниках. Помимо этого свыше 300 детей страдают хроническими заболеваниями суставов и нуждаются в специализированной стационарной помощи.

Новое отделение рассчитано на 20 стационарных коек и оснащено квалифицированными кадрами и необходимым диагностическим оборудованием. В стационаре работают три детских кардиолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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