19 Июнь 2020 2020-06-19T11:02:28+03:00

Четверо тульских хулиганов сядут в тюрьму за стрельбище на парковке в центре города Фото: Алексей ФОКИН

Четверо туляков получат по четыре года в колонии общего режима

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В Туле Центральный районный суд г.Тулы предписал четырём хулиганам с оружием по 4 года лишения свободы за открытое стрельбище на парковке областного центра.

Так, четверо осужденных обвиняются в:

- умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести с применением оружия и по предварительному сговору;

- хулиганстве с применением оружия и сопротивлении тому, кто хочет устранить нарушения;

- в иных насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не повлёкшие последствий.

А произошёл беспредел ещё 5 апреля 2019 года четверо подсудимых и неустановленные лица, которые попали в отдельное судебное производство, встретились около магазина «Спар» в центре Тулы. Там же они увидели и двух своих знакомых, к которым испытывали личную неприязнь. Так, один из осуждённых потребовал своего неприятеля выйти из автомобиля, но получил отказ. В ответ на это злоумышленники достали свои огнестрельные предметы и пистолеты и начали обстреливать автомобиль потерпевшего, причинив ему множество физических повреждений. В этот момент их второй «неприятель» попросить хулиганов остановиться, на что получил дозу насилия и выстрелов. После этого агрессоры скрылись с места происшествия.

При объявлении приговора суд смягчил наказание одному из агрессоров, который частично возместил потерпевшему причиненный вред, а так же признал свою вина. Так же, под «мягкую руку» судьи попали еще два хулигана, которые имели малолетних детей и частично признали свою вину.

Однако, все четверо лишатся свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима, каждому. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU