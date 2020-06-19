2020-06-19T10:37:11+03:00
Общество

В Тульской области установят мемориальную доску первому главе Суворовского райсуда

Открытие доски состоится 22 июня в 11:00 на здании Суворовского районного суда
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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22 июня в Суворове состоится открытие мемориальной доски в честь первого председателя Суворовского районного суда, участника ВОВ Крохину Н.Н.

Николай Николаевич Крохин родился в 1923 году в Тульской области в городе Венев. В 1941 году он окончил среднюю школу и добровольцем ушел на фронт, был рядовым 2 гвардейской стрелковой бригады на Западном фронте. В 1942 года - направлен в Ленинградское артиллерийское училище, а в 1943 года вернулся в ряды Советской армии командиром взвода управления артиллерийского полка. В 1944 году Крохин получил тяжёлое ранение при освобождении Польши и в марте 1945 года демобилизовался по инвалидности из рядов Советской Армии. Он был награжден орденом Отечественной Войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В послевоенное время работал адвокатом в Кемеровской, а затем в Тульской областях. Он был заведующим Веневской юридической консультацией и народным судьёй Веневского района. С 1960 года Николай Крохин укоренился в Суворове, тогда же был избран народным судьёй районного народного суда, а затем председателем райсуда. Николай Крохин стоял во главе суда 16 лет.

22 апреля 1974 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». В 1986 году Крохина Н.Н. покинул этот мир.

Открытие мемориальной доски пройдет 22 июня в 11.00 на здании Суворовского районного суда. Адрес: г.Суворов, ул.Энергетиков, д.1А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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