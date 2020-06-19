В Туле на 90 суток закрыли кафе "Круг" на улице Ф.Энгельса

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:05:13+03:00

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Советским районным судом рассмотрел административное дело в отношении местного предпринимателя — владельца кафе «Круг». Так хозяин общепита обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических рекомендаций и требований в период эпидемии коронавируса.

Установлено, что 10 июня региональный Роспотребнадзор проверил кафе «Круг», что находится по адресу: г.Тула, ул. Фридриха Энгельса, д.62а. В ходе проверки были зафиксированы следующие нарушения :

- при входе в кафе не было организовано место для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

- некачественная дезинфекция кухонной посуды и производственных помещений;

- в производственных помещениях, где постоянно находятся сотрудники, отсутствует устройство для обеззараживания воздуха;

- для сотрудников не было предназначено мыла и полотенец;

- в туалете для сотрудников нет раковины для мытья рук;

- не было приборов для контроля температурно-влажностного режима хранения пищевой продукции;

- несвоевременная и некачественная уборка производственных помещений;

- сотрудники кафе работали без медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке.

По решению суда от 17 июня 2020 года владелец кафе признан виновным в совершении административного правонарушения,а в качестве наказание само заведение закрыли на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU