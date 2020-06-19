19 Июнь 2020 2020-06-19T09:41:11+03:00

В Туле неизвестный обстрелял около 20 автомобилей на улице Хворостухина Фото: соцсети

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Вчера в социальных сетях прогремела новость, что кто-то неизвестный обстрелял порядка полутора десятка автомобилей на улице на улице Хворостухина в Туле. Новостью поделились очевидцы в сообществе «Пролетарский район. Тула».

Такое огнестрельное хулиганство произошло в ночь с 17 на 18 июня по улице Хворостухина между домами № 31 и 33. Неизвестный мужчина, предположительно, стреляя из пневматического оружия повредил около 20 автомобилей. Причем, целью были исключительно лобовые стекла машин, на некоторых авто осталось по 5 сколов. Местные жители заявляют, что ранее уже происходили такие «пневматические стрельбища» по машинам, однако такой массовый обстрел они наблюдают впервые.

Некоторые владельцы обстрелянных автомобилей заявили о таком беспределе в полицию. Сейчас сотрудниками УМВД выясняются все обстоятельств случившегося, устанавливается ущерб, нанесённый владельцам автомобилей и точное количество потерпевших. Злоумышленник или злоумышленники, причастные к данному делу, разыскиваются.

В Туле неизвестный обстрелял около 20 автомобилей на улице ХворостухинаФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU