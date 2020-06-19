19 Июнь 2020 2020-06-19T09:22:14+03:00

19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождями Фото: Алексей ФОКИН

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Сегодня, 19 июня, погода в Туле будет жаркой, но при этом принесет с собой дождь. Днём температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вечером продержится в пределах +20 - +28 градусов, при этом обещает пойти небольшой дождь.

Ветер будет дуть восточный, со скоростью 2,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы - 746 мм.рт.ст.

В выходные дни, 20 и 21 июня, в Тульскую область придут дожди, а температура воздуха будет от +22 до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU