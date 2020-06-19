2020-06-19T09:22:14+03:00
Общество

19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождями

Днем столбик термометра покажет +28, а вечером пойдет дождь
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождями19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождямиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 июня, погода в Туле будет жаркой, но при этом принесет с собой дождь. Днём температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вечером продержится в пределах +20 - +28 градусов, при этом обещает пойти небольшой дождь.

Ветер будет дуть восточный, со скоростью 2,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы - 746 мм.рт.ст.

В выходные дни, 20 и 21 июня, в Тульскую область придут дожди, а температура воздуха будет от +22 до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области бесправный подросток на мопеде сбил шестилетнего ребенка
В Тульской области водитель "ГАЗа" сбил 11-летнего пешехода
В Тульской детской областной больнице появилось отделение кардиологии и ревматологии
Четверо тульских хулиганов сядут в тюрьму за стрельбище на парковке в центре города
В Тульской области установят мемориальную доску первому главе Суворовского райсуда
В Туле на 90 суток закрыли кафе "Круг" на улице Ф.Энгельса
В Туле неизвестный обстрелял около 20 автомобилей на улице Хворостухина
19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождями
В Тульской области жители Донского останутся на время без электричества
В Туле на улице Фридриха Энгельса прекратилось транспортное движение
19 июня многие жители Тулы останутся без электричества
Центральный парк проверили на готовность пляжа к купальному сезону
В Туле продолжают капитально ремонтировать ул.Фридриха Энгельса
Тульский девятиклассник сдал контрольное тестирование в стенах СИЗО
19 июня некоторые жители Тулы останутся без холодной воды
20 июня в Туле ограничат продажу алкоголя
Двое туляков устроили в гараже цех по производству паленого алкоголя
В Тульской области утонул в пруду 18-летний молодой человек
Опубликованы правила посещения туристами Тульской области
У судьи назначенного на матч тульского "Арсенала" нашли коронавирус