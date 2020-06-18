18 Июнь 2020 2020-06-18T17:56:31+03:00

Запрет будет действовать с 13.30 до 21.30

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20 июня в Туле ограничат продажу алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в магазинах, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Запрет будет действовать во время проведения спортивного массового мероприятия с 13.30 до 21.30.

20 июня в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Москва). Начало матча в 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU