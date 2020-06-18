18 Июнь 2020 2020-06-18T17:51:28+03:00

Общий объём изъятого составил 500 литров на сумму 212 тысяч рублей

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Двое туляков устроили в гараже цех по производству паленого алкоголя. Для этого они приобрели этиловый спирт, стеклотару, этикетки и пробки

Сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли 200 закупоренных бутылок с жидкостью, похожей на водку, и 20 канистр с аналогичным содержимым. Общий объём изъятого составил 500 литров на сумму 212 тысяч рублей.

Проведённая экспертиза подтвердила, что жидкость изготовлена на основе спирта и не соответствует требованиям ГОСТа. Кроме того, оперативники установили факты сбыта такой продукции.

Полицейские задержали 38-летнего мужчину и его 32-летнего подельника. В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по п.а ч.6 ст.171.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU