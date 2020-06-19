19 Июнь 2020 2020-06-18T17:46:41+03:00

В Тульской области жители Донского останутся на время без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Тока не будет на трех улицах микрорайоне Центральный в городе Донской

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Сегодня, 19 июня, в Донском в некоторых домах исчезнет электроснабжение. Это связано с запланированными ремонтно-профилактическими работами на объектах.

Так 19 июня с 09:00 и до 17:00 по мск ток исчезнет сразу на трёх улицах микрорайона Центральный в г.Донской. В указанный период электричество не будет по следующим адресам:

- ул. Горноспасательная (ремонтные работы); - ул. Новая д.19, 21,23,27,

- ул. Октябрьская д. 30,32,34,36,38 (замена опор).

ИСТОЧНИК KP.RU