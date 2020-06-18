2020-06-18T17:23:56+03:00
Происшествия

В Тульской области утонул в пруду 18-летний молодой человек

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Мария ВЛАСОВА
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17 июня 18-летний молодой человек утонул в пруду деревни Малые Байдики Ясногорского района. По предварительным данным, пострадавший нырнул в водоем и не появился на поверхности.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращается к туля с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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