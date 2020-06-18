В Тульской области утонул в пруду 18-летний молодой человек
Следственный комитет проводит доследственную проверку
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17 июня 18-летний молодой человек утонул в пруду деревни Малые Байдики Ясногорского района. По предварительным данным, пострадавший нырнул в водоем и не появился на поверхности.
Следственный комитет проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление обращается к туля с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU