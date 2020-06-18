Тульский девятиклассник сдал контрольное тестирование в стенах СИЗО

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:19:08+03:00

Обвиняемый учился и сдавал тестирование за этот учебный год в исправительной колонии

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Девятиклассник, отбывающий наказание в СИЗО-4 прошёл учебное тестирование за 1 и 2 полугодие 2020 года. Тестирование осуждённым было пройдено успешно. Его законному представителю передали аттестат о получении юношей основного общего образования.

Сам девятиклассник находился в СИЗО уже долгое время. При всем при этом для него был организован беспрерывный учебный процесс по школьной программе 9 класса. Уроки проходил в специально оборудованном классе с компьютерной техникой и учебными пособиями. Занятия преподавали ему учителя из Донского Центра образования №2 в дистанционном режиме.

Благодаря усилиям и инициативе сотрудников СИЗО юноша смог получить аттестат о начальном школьном образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU