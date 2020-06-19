В Туле на улице Фридриха Энгельса прекратилось транспортное движение

19 Июнь 2020 2020-06-18T17:06:16+03:00

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С 15 июня в Туле начался капительный ремонт улицы Фридриха Энгельса. На участке от ул.Советская до ул.Первомайская будет сделана замена дорожного полотна, обустройство тротуаров, пешеходных зон и остановок. Помимо этого на дороге ещё и полностью заменят рельсошпальную решётку.

Однако, во время проведения ремонтных работ данный участок будет перекрыт для автомобильного движения. Так здесь будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта с 15 июня по 30 августа.

Движение трамваев маршрута № 14 будет осуществляться по изменённой схеме.

№ 14 пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика:

ул. Кауля - ул. Оборонная -- ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU