В Туле продолжают капитально ремонтировать ул.Фридриха Энгельса
В Туле продолжают ремонтировать ул. Фридриха Энгельса. Сегодня, 18 июня, рабочие продолжили разбирать старое плиточное покрытие, а также подготовили к демонтажу рельсошпальную решётку.
В этом году ремонт улицы пройдёт на участке от ул. Советской и до ул. Первомайской. Так Здесь заменят дорожное полотно и рельсошпальную решетку, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят остановочные павильоны.
Однако, на время ремонтных работ транспортное движение по ул. Фридриха Энгельса будет ограничено до 30 августа. Отметим, что переезды на перекрестках Ф.Энгельса с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.
ИСТОЧНИК KP.RU