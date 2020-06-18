В Туле продолжают капитально ремонтировать ул.Фридриха Энгельса

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:57:14+03:00

Ремонт участка дороги от ул.Советской до ул.Первомайской закончат к концу лета

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В Туле продолжают ремонтировать ул. Фридриха Энгельса. Сегодня, 18 июня, рабочие продолжили разбирать старое плиточное покрытие, а также подготовили к демонтажу рельсошпальную решётку.

В этом году ремонт улицы пройдёт на участке от ул. Советской и до ул. Первомайской. Так Здесь заменят дорожное полотно и рельсошпальную решетку, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят остановочные павильоны.

Однако, на время ремонтных работ транспортное движение по ул. Фридриха Энгельса будет ограничено до 30 августа. Отметим, что переезды на перекрестках Ф.Энгельса с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.

ИСТОЧНИК KP.RU