19 июня многие жители Тулы останутся без электричества

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:46:23+03:00

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Завтра, 19 июня, из некоторых тульских домах временно исчезнет электричество. Это будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами на объектах электроснабжения.

В связи с этим ряд тульских домов останется без света с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает ТГЭС.

с 10.00 до 17.00

Ресторан на тер. Кремля; М-ны "Виконта", "Вико";

ул. Демидовская, 47;

ул. Октябрьская, 30, 28, 26;

ул. Литейная, 8;

п. Овсянниково: 1-й пр-зд, 1;

ул. Железнодорожная, 11-24;

2-й пр-зд, 1-10;

ул. Станционная, 2-а, 3, 4;

Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1;

Староовсянниково, 7;

ГСК № 1-Скуратовский мкр-н;

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.);

ул. Плеханова, 1-43;

ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.);

ул. Осташева, 28;

ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.);

ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11;

ул. Лермонтова, 3-14;

ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.);

ул. Болдина, 43, 45;

ул. 2-я Трубная, 5-9 (нечётн.);

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2;

Хомяковский пр-зд;

ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.);

пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.);

пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.);

ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.);

ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.);

пер. Южный, 1-12;

ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

ул. Кирова, 145;

ул. Марата, 170, 172, 174;

ул. Немцова, 1, 2;

п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53;

ул. Д. Бедного, 5-20;

ул. Чехова, 25-32, 32-а;

Кроме того с 10.00 до 16.00 будут производиться работы по замене опор (ВЛ 6 кВ Плеханово ПС 110 кВ Медвенка). Отключаемые потребители – г. Тула, п. Горелки (11-й Горельский проезд,18-й Горельский, 4-й Чистый проезд, 17-й Горельский проезд).

ИСТОЧНИК KP.RU