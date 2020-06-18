19 июня многие жители Тулы останутся без электричества
Завтра, 19 июня, из некоторых тульских домах временно исчезнет электричество. Это будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами на объектах электроснабжения.
В связи с этим ряд тульских домов останется без света с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает ТГЭС.
с 10.00 до 17.00
Ресторан на тер. Кремля; М-ны "Виконта", "Вико";
ул. Демидовская, 47;
ул. Октябрьская, 30, 28, 26;
ул. Литейная, 8;
п. Овсянниково: 1-й пр-зд, 1;
ул. Железнодорожная, 11-24;
2-й пр-зд, 1-10;
ул. Станционная, 2-а, 3, 4;
Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1;
Староовсянниково, 7;
ГСК № 1-Скуратовский мкр-н;
ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.);
ул. Плеханова, 1-43;
ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.);
ул. Осташева, 28;
ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.);
ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11;
ул. Лермонтова, 3-14;
ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.);
ул. Болдина, 43, 45;
ул. 2-я Трубная, 5-9 (нечётн.);
п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2;
Хомяковский пр-зд;
ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.);
пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.);
пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.);
ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.);
ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.);
пер. Южный, 1-12;
ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
ул. Кирова, 145;
ул. Марата, 170, 172, 174;
ул. Немцова, 1, 2;
п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53;
ул. Д. Бедного, 5-20;
ул. Чехова, 25-32, 32-а;
Кроме того с 10.00 до 16.00 будут производиться работы по замене опор (ВЛ 6 кВ Плеханово ПС 110 кВ Медвенка). Отключаемые потребители – г. Тула, п. Горелки (11-й Горельский проезд,18-й Горельский, 4-й Чистый проезд, 17-й Горельский проезд).
ИСТОЧНИК KP.RU