19 июня некоторые жители Тулы останутся без холодной воды

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:39:53+03:00

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Завтра, 19 июня, в в некоторых тульских домах временно исчезнет холодная вода. Прекращение водоснабжения будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами.

Так 19 июня в списке отключаемых от водоснабжения адресов окажутся:

- с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по ул. Смидович д.д. 12а, 12, 7, 10а, пр-т Ленина д.д. 92, 94, 96;

- с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по ул. Пирогова д.д. 2-32, 3-31, д. 44.

- с 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Плеханово, ул. Заводская (ВНС).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU