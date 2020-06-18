19 июня некоторые жители Тулы останутся без холодной воды
Завтра, 19 июня, в в некоторых тульских домах временно исчезнет холодная вода. Прекращение водоснабжения будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами.
Так 19 июня в списке отключаемых от водоснабжения адресов окажутся:
- с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по ул. Смидович д.д. 12а, 12, 7, 10а, пр-т Ленина д.д. 92, 94, 96;
- с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по ул. Пирогова д.д. 2-32, 3-31, д. 44.
- с 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Плеханово, ул. Заводская (ВНС).
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU