Опубликованы правила посещения туристами Тульской области
Туристы, собирающиеся посетить Тульскую область, должны соблюдать ряд правил. Среди них - масочный режим при нахождении в местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, остановочных павильонах (платформах). Также бязательно соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 м.
Справки для въезда в Тульскую область не нужны. Соблюдение карантина не предусмотрено. Особых требований к въезжающим из регионов с более сложной эпидситуацией нет. В регион можно добраться любым видом наземного транспорта.
Доступ к ряду музеев и выставочных залов временно ограничен. Театры, кинотеатры, спортивные стадионы закрыты. Кафе и рестораны работают на доставку или самовывоз, открыты летние веранды.
ИСТОЧНИК KP.RU