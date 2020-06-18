Опубликованы правила посещения туристами Тульской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:37:42+03:00

"Комсомолка" рассказывает, что нужно знать при въезде в регион

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Туристы, собирающиеся посетить Тульскую область, должны соблюдать ряд правил. Среди них - масочный режим при нахождении в местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, остановочных павильонах (платформах). Также бязательно соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 м.

Справки для въезда в Тульскую область не нужны. Соблюдение карантина не предусмотрено. Особых требований к въезжающим из регионов с более сложной эпидситуацией нет. В регион можно добраться любым видом наземного транспорта.

Доступ к ряду музеев и выставочных залов временно ограничен. Театры, кинотеатры, спортивные стадионы закрыты. Кафе и рестораны работают на доставку или самовывоз, открыты летние веранды.

ИСТОЧНИК KP.RU