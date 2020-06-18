Центральный парк проверили на готовность пляжа к купальному сезону

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:29:42+03:00

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С 16 июня в Тульской области официально открылся пляжный сезон. Региональные власти сняли запрет на отдых, и теперь туляки могут смело отправиться «мочить ножки» и «жариться» на летнем солнце.

В этом году в регионе обещали открыть около 70 пляжей. Однако, на данный момент не все они готовы принимать посетителей и не прошли необходимую проверку инспекторов ГИМС и МЧС. На данный момент в Тульской области официально открыты 57 пляжей.

17 июня Центральный пруд парка им.П.П.Белоусова в Туле был проинспектирован вышеуказанными сотрудниками. Представители регионального МЧС проверили наличие спасательных постов с необходимым оборудованием, информационных стендов, а также присутствие специально обученных спасателей и ограждений в зоне купания. До проведения контрольной проверки дно пруда было обследовано водолазами. Те подняли со дна мусор и предметы, которые несли угрозу здоровью плавающих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU