У судьи назначенного на матч тульского "Арсенала" нашли коронавирус

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:23:17+03:00

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Тест на COVID-19 ассистента судей Максима Гаврилина показал положительный результат. Заболевание протекает бессимптомно. Пока Максим Гаврилин дожидается результата повторного теста, он ушел на самоизоляцию.

Матч 23 тура чемпионата России «Арсенал» - «Спартак-Москва» состоится 20 июня на Центральном стадионе. Запуск зрителей начнется в 14.30, за 2 часа до матча. Перед входом у всех болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Проход на трибуны в масках и перчатках. Посетить игру смогут только владельцы абонементов.

ИСТОЧНИК KP.RU