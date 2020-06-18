2020-06-18T14:55:05+03:00
Общество

18 июня тулякам бесплатно раздают воду

Акция продолжится до 19.00
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВАФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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18 июня тулякам бесплатно в самые жаркие часы раздают питьевую воду. Акция продолжится до 19.00 по следующим адресам: -пересечение пр. Ленина и ул. Советской;

-пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

-пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

-ул. Октябрьская д. 95;

-ул. М. Горького, д.14;

-ул. Октябрьская, д.9;

-ул. Пузакова, д.5;

-ул. Смидович/9 Мая, д.5;

-ул. Фрунзе, д.5;

-ул. Кауля, д.45; -ул. Н. Руднева, д.62;

-пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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