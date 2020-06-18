18 июня тулякам бесплатно раздают воду
Акция продолжится до 19.00
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Изменить размер текста:
18 июня тулякам бесплатно в самые жаркие часы раздают питьевую воду. Акция продолжится до 19.00 по следующим адресам: -пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
-пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
-пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
-ул. Октябрьская д. 95;
-ул. М. Горького, д.14;
-ул. Октябрьская, д.9;
-ул. Пузакова, д.5;
-ул. Смидович/9 Мая, д.5;
-ул. Фрунзе, д.5;
-ул. Кауля, д.45; -ул. Н. Руднева, д.62;
-пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.
ИСТОЧНИК KP.RU