Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
18 июня стало известно о 92 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2207
Донской - 142
Алексинский район - 295
Арсеньевский район - 16
Белевский район - 62
Богородицкий район - 273
Веневский район - 168
Воловский район - 85
Дубенский район - 14
Ефремовский район - 336
Заокский район - 124
Каменский район - 26
Кимовский район - 116
Киреевский район - 325
Куркинский район - 34
р.п. Новогуровский - 20
Новомосковский район - 383
Одоевский район - 27
Плавский район - 86
Суворовский район - 32
Тепло-Огаревский район - 91
Узловский район - 253
Чернский район - 61
Щекинский район - 405
Ясногорский район - 129
ИСТОЧНИК KP.RU