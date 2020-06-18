2020-06-18T14:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 годаКарта распространения коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 годаФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

18 июня стало известно о 92 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2207

Донской - 142

Алексинский район - 295

Арсеньевский район - 16

Белевский район - 62

Богородицкий район - 273

Веневский район - 168

Воловский район - 85

Дубенский район - 14

Ефремовский район - 336

Заокский район - 124

Каменский район - 26

Кимовский район - 116

Киреевский район - 325

Куркинский район - 34

р.п. Новогуровский - 20

Новомосковский район - 383

Одоевский район - 27

Плавский район - 86

Суворовский район - 32

Тепло-Огаревский район - 91

Узловский район - 253

Чернский район - 61

Щекинский район - 405

Ясногорский район - 129

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
18 июня тулякам бесплатно раздают воду
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
Житель Тульской области организовал на своем приусадебном участке нарколабораторию
Только в Wink: сериалы «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» впервые на русском языке в переводе Кураж-Бамбей
В Тульской области бывший начальник ОБЭП отправится под суд
Купальный сезон 2020: Где искупаться в Туле?
В тульском Мясново ограничат движение
В Тульской области столкнулись иномарка и служебный автомобиль ГИБДД
В Туле открылся пляж в ЦПКиО им. Белоусова
В Туле на ул. Мезенцева горела квартира: пожарные спасли восемь человек
Погода в Туле 18 июня: переменная облачность и +29 градусов
В Тульскую область пришла летняя жара в +30 градусов
Тульская "Искра" снова "зажглась", но с серьезными ограничениями
19 июня в Туле перекроют один из проездов в Мясново
В Тульской области задержали разыскиваемого мужчину из другого региона
Кому в Туле отключат электричество 18 июня
Тульские полицейские изъяли 1500 кустов конопли и прикрыли наркопритон в Киреевске
В Тульской области сотрудник администрации Киреевска попался местной прокуратуре
Туляк умыкнул комплектующие лифта