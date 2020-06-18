2020-06-18T14:06:42+03:00
Происшествия

Житель Тульской области организовал на своем приусадебном участке нарколабораторию

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

В Киреевске 42-летний мужчина организовал на своем приусадебном участке лабораторию для выращивания конопли.

Его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Киреевскому району при силовой поддержке спецподразделения «Гром».

В присутствии понятых у него изъяли 160 г марихуаны, кусты конопли, оборудование, тетрадь с подробными схемами ухода за растениями.

Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
18 июня тулякам бесплатно раздают воду
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
Житель Тульской области организовал на своем приусадебном участке нарколабораторию
Только в Wink: сериалы «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» впервые на русском языке в переводе Кураж-Бамбей
В Тульской области бывший начальник ОБЭП отправится под суд
Купальный сезон 2020: Где искупаться в Туле?
В тульском Мясново ограничат движение
В Тульской области столкнулись иномарка и служебный автомобиль ГИБДД
В Туле открылся пляж в ЦПКиО им. Белоусова
В Туле на ул. Мезенцева горела квартира: пожарные спасли восемь человек
Погода в Туле 18 июня: переменная облачность и +29 градусов
В Тульскую область пришла летняя жара в +30 градусов
Тульская "Искра" снова "зажглась", но с серьезными ограничениями
19 июня в Туле перекроют один из проездов в Мясново
В Тульской области задержали разыскиваемого мужчину из другого региона
Кому в Туле отключат электричество 18 июня
Тульские полицейские изъяли 1500 кустов конопли и прикрыли наркопритон в Киреевске
В Тульской области сотрудник администрации Киреевска попался местной прокуратуре
Туляк умыкнул комплектующие лифта