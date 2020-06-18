Житель Тульской области организовал на своем приусадебном участке нарколабораторию

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:06:42+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Киреевске 42-летний мужчина организовал на своем приусадебном участке лабораторию для выращивания конопли.

Его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Киреевскому району при силовой поддержке спецподразделения «Гром».

В присутствии понятых у него изъяли 160 г марихуаны, кусты конопли, оборудование, тетрадь с подробными схемами ухода за растениями.

Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU