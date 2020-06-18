2020-06-18T10:54:17+03:00
Происшествия

В Тульской области бывший начальник ОБЭП отправится под суд

Мужчина предложил сотруднику администрации избежать наказания за вознаграждение
Мария ВЛАСОВА
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Начальника ОБЭП МО МВД «Алексинский» обвиняют в покушении на мошенничество. За 600 тысяч рублей мужчина предложил сотруднику администрации решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за совершение должностного преступления. Деньги должны были быть переданы через посредника.

В момент получения обвиняемым через посредника 300 тысяч рублей, как части обещанной суммы сотрудники УФСБ России по Тульской области задержали обоих.

СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, а также в отношении посредника. Оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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