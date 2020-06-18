В Тульской области бывший начальник ОБЭП отправится под суд
Начальника ОБЭП МО МВД «Алексинский» обвиняют в покушении на мошенничество. За 600 тысяч рублей мужчина предложил сотруднику администрации решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за совершение должностного преступления. Деньги должны были быть переданы через посредника.
В момент получения обвиняемым через посредника 300 тысяч рублей, как части обещанной суммы сотрудники УФСБ России по Тульской области задержали обоих.
СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, а также в отношении посредника. Оно направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU