2020-06-18T10:35:00+03:00
Общество

Купальный сезон 2020: Где искупаться в Туле?

Обследование зон отдыха продолжается
Мария ВЛАСОВА
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В Туле функционируют 7 зон отдыха. Пляжи прошли освидетельствование и готовы к эксплуатации. Речь о следующих зонах отдыха:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Напомним, инспекторы ГИМС провели проверку и допустили к эксплуатации 57 пляжей. Обследование зон отдыха продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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