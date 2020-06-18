Купальный сезон 2020: Где искупаться в Туле?
В Туле функционируют 7 зон отдыха. Пляжи прошли освидетельствование и готовы к эксплуатации. Речь о следующих зонах отдыха:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Напомним, инспекторы ГИМС провели проверку и допустили к эксплуатации 57 пляжей. Обследование зон отдыха продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU