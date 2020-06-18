В Туле открылся пляж в ЦПКиО им. Белоусова
Инспекторы ГИМС провели приемку пляжа в ЦПКиО им. Белоусова. Здесь проверили наличие спасательных постов с необходимым оборудованием, информационных стендов, ограждений в зоне купания, а также присутствие обученных спасателей.
В этом году Центральный парк расширил границы пляжной зоны. Теперь допускается отдых на водном объекте до 200 человек единовременно.
Ранее пруд обследовали водолазы: подняли со дна мусор и предметы, которые могли угрожать здоровью отдыхающих. Также на пляже обновили песок.
Напомним, сейчас допущены к эксплуатации 57 пляжей. Еще 12 примут до 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU