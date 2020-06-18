2020-06-18T10:05:57+03:00
Общество

В Туле открылся пляж в ЦПКиО им. Белоусова

Здесь смогут отдыхать до 200 человек единовременно
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Инспекторы ГИМС провели приемку пляжа в ЦПКиО им. Белоусова. Здесь проверили наличие спасательных постов с необходимым оборудованием, информационных стендов, ограждений в зоне купания, а также присутствие обученных спасателей.

В этом году Центральный парк расширил границы пляжной зоны. Теперь допускается отдых на водном объекте до 200 человек единовременно.

Ранее пруд обследовали водолазы: подняли со дна мусор и предметы, которые могли угрожать здоровью отдыхающих. Также на пляже обновили песок.

Напомним, сейчас допущены к эксплуатации 57 пляжей. Еще 12 примут до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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