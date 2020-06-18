В Туле на ул. Мезенцева горела квартира: пожарные спасли восемь человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:42:27+03:00

Также были эвакуированы 10 человек

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17 июня в Туле на ул. Мезенцева загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.

К месту происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.

Пожарные спасли 8 человек, в том числе 1 ребенка. Их вывели по лестничному маршу с применением дыхательных аппаратов. Также были эвакуированы 10 человек.

В результате происшествия есть пострадавшие, обгорел диван, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU