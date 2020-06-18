В Туле на ул. Мезенцева горела квартира: пожарные спасли восемь человек
17 июня в Туле на ул. Мезенцева загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.
К месту происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.
Пожарные спасли 8 человек, в том числе 1 ребенка. Их вывели по лестничному маршу с применением дыхательных аппаратов. Также были эвакуированы 10 человек.
В результате происшествия есть пострадавшие, обгорел диван, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU