Туляк умыкнул комплектующие лифта

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:55:30+03:00

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Туляк умыкнул комплектующие лифтового оборудования во время ремонта последнего.

Комплектующие находились в техническом помещении, а сам подозреваемый постоянно проходил по лестнице мимо них. В один из вечеров он повредил замок технического помещения и забрал часть деталей.

Полицейские установили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Местный житель признался в содеянном. В полиции проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU