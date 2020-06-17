Туляк умыкнул комплектующие лифта
В полиции проводится процессуальная проверка
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Туляк умыкнул комплектующие лифтового оборудования во время ремонта последнего.
Комплектующие находились в техническом помещении, а сам подозреваемый постоянно проходил по лестнице мимо них. В один из вечеров он повредил замок технического помещения и забрал часть деталей.
Полицейские установили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Местный житель признался в содеянном. В полиции проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU