Житель Тульской области нанес смертельную рану знакомому
Возбуждено уголовное дело
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38-летнего жителя Богородицка обвиняют в убийстве 47-летнего знакомого. Злоумышленник, находясь в одном из домов на улице Восточная, ранил потерпевшего в живот. Мужчина скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU