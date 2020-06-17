2020-06-17T17:52:12+03:00
Происшествия

Житель Тульской области нанес смертельную рану знакомому

Возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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38-летнего жителя Богородицка обвиняют в убийстве 47-летнего знакомого. Злоумышленник, находясь в одном из домов на улице Восточная, ранил потерпевшего в живот. Мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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