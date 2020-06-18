2020-06-17T17:40:36+03:00
Общество

В Тульскую область пришла летняя жара в +30 градусов

Текущая неделя будет по-настоящему жаркой, но закончится дождями
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульскую область пришла летняя жара в +30 градусовВ Тульскую область пришла летняя жара в +30 градусовФото: Алексей ФОКИН
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Июнь 2020 года для туляков выдаётся «горячим». Так, вторую неделю температура воздуха днём прогревается до +29...+30 градусов тепла. В связи с изнурительными погодными условиями в Туле была организована бесплатная раздача воды каждому желающему прохожему. Также, такая жара не обошла стороной и региональное МЧС, которое уже объявило метеопредупреждение из-за высокой температуры воздуха.

По прогнозам синоптиков сегодня, 18 июня, в регионе будет преобладать все та же жаркая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +30...+31 градуса. Тульские спасатели рекомендуют всем жителям региона серьёзно отнестись к своему состоянию в период неблагоприятной для здоровья погоды.

При сильной жаре тулякам рекомендуют:

- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегать физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

- употреблять больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Отметим, что такая жаркая погода на территории Тульской области продлится до воскресенья, 21 июня. В воскресенье температура снизится до +18 градусов, а 20 и 21 июня в регион снова придут проливные дожди, которые будут лить ещё следующую неделю. При этом температура воздуха с 22 по 28 июня будет варьироваться в пределах +20...+22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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