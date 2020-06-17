17 Июнь 2020 2020-06-17T17:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области к открытию допущено 57 пляжей. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Приемка мест отдыха Роспотребнадзором и администрациями муниципалитетов продолжается. Прорабатывается вопрос обустройства дополнительных мест отдыха, чтобы исключить купание туляков в неустановленных местах.

В связи с открытием пляжей сотрудники ГИМС усилят патрулирование. На купающихся в запрещенных местах могут быть составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU