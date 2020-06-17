В Тульской области к открытию допущено 57 пляжей
Приемка мест отдыха продолжается
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области к открытию допущено 57 пляжей. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.
Приемка мест отдыха Роспотребнадзором и администрациями муниципалитетов продолжается. Прорабатывается вопрос обустройства дополнительных мест отдыха, чтобы исключить купание туляков в неустановленных местах.
В связи с открытием пляжей сотрудники ГИМС усилят патрулирование. На купающихся в запрещенных местах могут быть составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU