В Тульской области сотрудник администрации Киреевска попался местной прокуратуре

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:59:53+03:00

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Прокуроры из Киреевска провели проверку на соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан РФ в районную администрацию.

Как установили в ходе проверки, должностное лицо администрации нарушило требования федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. А конкретно — чиновник превышал сроки ответа на присланные обращения.

По постановлению прокурора суд привлёк должностное лицо к административной ответственности. Теперь нарушитель должен заплатить штраф в 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU