В Тульской области сотрудник администрации Киреевска попался местной прокуратуре
Должностное лицо нарушило сроки ответа на обращения граждан
Изменить размер текста:
Прокуроры из Киреевска провели проверку на соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан РФ в районную администрацию.
Как установили в ходе проверки, должностное лицо администрации нарушило требования федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. А конкретно — чиновник превышал сроки ответа на присланные обращения.
По постановлению прокурора суд привлёк должностное лицо к административной ответственности. Теперь нарушитель должен заплатить штраф в 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU