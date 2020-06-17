В Туле подростки избили мужчину и отобрали бутылку алкоголя

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:54:42+03:00

Теперь молодые люди отправятся под суд

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В Туле на ул. Токарева пьяные подростки напали на местного жителя, избили и потребовали передать находящийся при нем алкоголь. Похищенную бутылку 17-летние молодые люди забрали себе.

Следственным отделом по Зареченскому району города Тулы СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Теперь подростки отправятся под суд. Их обвиняют в совершении группового разбойного нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU