В Туле подростки избили мужчину и отобрали бутылку алкоголя
Теперь молодые люди отправятся под суд
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В Туле на ул. Токарева пьяные подростки напали на местного жителя, избили и потребовали передать находящийся при нем алкоголь. Похищенную бутылку 17-летние молодые люди забрали себе.
Следственным отделом по Зареченскому району города Тулы СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Теперь подростки отправятся под суд. Их обвиняют в совершении группового разбойного нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU