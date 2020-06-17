17 Июнь 2020 2020-06-17T16:52:09+03:00

Тульская "Искра" снова "зажглась", но с серьезными ограничениями Фото: Алексей ФОКИН

С 16 июня в Туле снова открылось городское пространство "Искра"

Изменить размер текста: A A

Городское пространство «Искра» снова начала принимать гостей на своей территории. Так общественное место заработали с 16 июня. Однако теперь, нахождение на территории «Искры» будет возможно при строгом соблюдении ограничительных мер.

Для туляков и гостей города снова открылись прогулки на территории городского пространства, аренда самокатов и летние веранды ресторанов. Но при всем при этом необходимо соблюдать следующие правила:

- Можно собираться в группах из не более 5 человек.

- Нельзя проводить вечеринки и развлекательные мероприятия.

- Запрещается распитие спиртных напитков вне территории летних веранд кафе и ресторанов.

- Необходимо соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми не менее, чем в 1,5 метра.

- Не разрешается посадка за столик в количестве больше 2-х человек одновременно.

Городское пространство работает ежедневно с 8:00 до 01:00 по мск. Администрация “Искры” надеется на понимание туляков в сложившейся ситуации и их добросовестном выполнении правил, необходимых для работы пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU