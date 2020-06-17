В Тульской области задержали разыскиваемого мужчину из другого региона

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:41:37+03:00

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На территории Тульской области сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали мужчину, который находился в розыске за разбой.

Тульским полицейским поступила информация, что на территории региона может находиться обвинённый ранее в северном регионе страны 43-летний мужчина. Разыскиваемый был обвинён в разбойном нападении. По данной информации, мужчина мог находиться в Новомосковске. По всем предоставленным фактам провели проверку, все сведения подтвердились.

И действительно, разыскиваемый уже долгое время находился на территории региона. Мужчина был задержан. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства его нахождения в Тульской области, после чего его передадут инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU