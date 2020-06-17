В Тульской области задержали разыскиваемого мужчину из другого региона
На территории Тульской области сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали мужчину, который находился в розыске за разбой.
Тульским полицейским поступила информация, что на территории региона может находиться обвинённый ранее в северном регионе страны 43-летний мужчина. Разыскиваемый был обвинён в разбойном нападении. По данной информации, мужчина мог находиться в Новомосковске. По всем предоставленным фактам провели проверку, все сведения подтвердились.
И действительно, разыскиваемый уже долгое время находился на территории региона. Мужчина был задержан. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства его нахождения в Тульской области, после чего его передадут инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU