Тульские полицейские изъяли 1500 кустов конопли и прикрыли наркопритон в Киреевске

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:32:12+03:00

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Тульские полицейские в период последних 10 дней было изъято из незаконного оборота свыше 10 кг синтетических и свыше 1500 кустов растительных наркотических средств.

Так, за указанный период сотрудники УМВД смогли обнаружить и изъять свыше 7 кг наркотиков синтетического происхождения, около 10 кг марихуаны и более 1500 кустов конопли. Также правоохранителями пререкрыли два крупных канала поставки наркотиков из Москвы в Тулу. Ликвидировали полицейские ещё и два очага произрастания конопли на приусадебных участках в Тепло-Огаревском и Каменском районах. А вот в Киреевском районе сотрудники полиции ликвидировали наркопритон.

По всем обнаруженным фактам полицией заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU