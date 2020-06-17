Тульские полицейские изъяли 1500 кустов конопли и прикрыли наркопритон в Киреевске
Тульские полицейские в период последних 10 дней было изъято из незаконного оборота свыше 10 кг синтетических и свыше 1500 кустов растительных наркотических средств.
Так, за указанный период сотрудники УМВД смогли обнаружить и изъять свыше 7 кг наркотиков синтетического происхождения, около 10 кг марихуаны и более 1500 кустов конопли. Также правоохранителями пререкрыли два крупных канала поставки наркотиков из Москвы в Тулу. Ликвидировали полицейские ещё и два очага произрастания конопли на приусадебных участках в Тепло-Огаревском и Каменском районах. А вот в Киреевском районе сотрудники полиции ликвидировали наркопритон.
По всем обнаруженным фактам полицией заведены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU