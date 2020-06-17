В центре Тулы объекты культурного наследия сдадут в аренду за один рубль
В Туле 2 объекта культурного наследия по ул. Благовещенской, 7 и пер. Черниковскому, 8 сдадут в аренду по начальной цене 1 рубль в год. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике.
Оба здания находятся в плачевном состоянии. После ремонта их можно использовать для организации торговли, общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.
Арендатор обязан выполнить требования, установленные федеральным законодательством, в том числе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».
Срок аренды составит 49 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU