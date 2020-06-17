17 Июнь 2020 2020-06-17T16:23:57+03:00

Кому в Туле отключат электричество 18 июня Фото: Алексей ФОКИН

Публикуем полный список адресов и времени

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Завтра, 18 июня, некоторые туляки останутся без света с утра и до самого вечера. Отключение электроэнергии будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами на объектах электроснабжения.

Так, 18 июня с 10:00 до 17:00 без электричества в Туле останутся следующие адреса:

с 10.00 до 16.00

ул. Вильямса, 26, 28, 30, 12-а;

ул. Хворостухина, 2-а;

с 10.00 до 17.00

ул. Демидовская, 47;

ул. Октябрьская, 30, 28, 26;

ул. Литейная, 8;

п. Косая Гора: СНТ "Металлург № 5";

д. Судаково;

ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23;

ул. Болотникова, 1, 5, 7;

ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 120, 122, 124, 108;

ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.);

ул. Пионерская, 1-а;

Артезианская Скважина № 23 - д. Рвы;

ул. Смидович, 12, 12-б; ул. 9 Мая, 8-а, 6;

Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.);

ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.);

12-й пр-зд, 23-40;

13-й пр-зд, 23-40;

ул. Демьянова, 37, 39, 41-а, 35, 24, 43-а, 45-а;

ул. Некрасова, 60;

ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.);

ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.);

ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а;

п. Комсомольский, 41-76.

ИСТОЧНИК KP.RU