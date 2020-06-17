2020-06-17T16:20:20+03:00
Общество

19 июня в Туле перекроют один из проездов в Мясново

Дорога будет перекрыта в связи с удалением аварийных деревьев
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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19 июня в Туле перекроют один из проездов в Мясново19 июня в Туле перекроют один из проездов в МясновоФото: Алексей ФОКИН
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В эту пятницу, 19 июня, на дорожном участке в Мясново будут удалять аварийные деревья. В связи с проводимыми работами один из проездов района будет перекрыт.

Так плановое удаление деревьев будет проходить вдоль проезжей части по 18 проезду Мясново на участке от улицы Тихмянова до Парашютного проезда. Данная дорога будет перекрыта с 10:00 до 12:00 по мск.

Рекомендуем водителям заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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