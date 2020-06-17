2020-06-17T15:44:51+03:00
Общество

В Тульской области дополнительно откроют 12 пляжей

Речь о неофициальных местах отдыха
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области дополнительно откроют 12 пляжей до 1 июля. Речь о неофициальных местах отдыха, которые активно используются жителями. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов.

Ревизию несанкционированных мест отдыха продолжат. После необходимых процедур их переведут в категорию пляжей.

Сейчас соблюдены все требования на 57 пляжах. На каждом из них оборудованы зоны отдыха, организовано дежурство спасателей и медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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