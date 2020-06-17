Туляк украл из подъезда велосипеды соседей
Ущерб составил 12 500 рублей
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Туляк украл из подъезда 2 велосипеда, принадлежащих проживающим в соседних квартирах. Злоумышленник воспользовался тем, что транспортные средства были оставлены без присмотра. Общий ущерб составил 12 500 рублей.
Полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Им оказался 44-летний безработный ранее судимый мужчина, проживающий в квартире, расположенной в том же подъезде.
Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU